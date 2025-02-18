Источник: «Зенит» может подписать полузащитника «Крузейро» Перейру за 20 миллионов евро

«Зенит» может подписать полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейру, сообщает журналист Самуэль Венансио.

По данным источника, бразильский клуб получил предложение по 28-летнему футболисту от питерской команды. По данным издания Itatiaia, решение о сделке может быть принято в ближайшие часы, а сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро.

Перейра выступает за «Крузейро» с июля 2023 года. Хавбек забил 12 голов и сделал 17 результативных передач в 81 матче за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.