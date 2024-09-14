Карпин: «Меня пожизненно дисквалифицируют, если буду говорить о судействе»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о работе арбитров в матче 8-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«Как оценю судейство сегодня? Давайте так. Мне очень хочется говорить о судействе, очень. Но если я скажу половину того, что я думаю о судействе, то меня пожизненно дисквалифицируют. Но я вам обещаю, что когда уйду на пенсию лет через пять, то обязательно все расскажу про них», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

После выездного поражения от «быков» ростовчане идут на седьмом месте в таблице чемпионата России с 11 очками.

В 9-м туре РПЛ «Ростов» 22 сентября примет махачкалинское «Динамо».