Мостовой: «Батраков хорошо воспользовался шансом после ухода лидеров «Локомотива»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об Алексее Батракове.

«Батраков — талантливый парень. Он хорошо воспользовался шансом после ухода лидеров «Локомотива» и своим трудом заработал место в стартовом составе. Но сейчас важно его не перехвалить. А то СМИ любят превозносить всех после нескольких удачных матчей. У нас всегда говорят, что молодой. Но 19 лет — нормальный возраст, чтобы проявлять себя на уровне РПЛ. Молодой — это Ямаль», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

Алексей Батраков — воспитанник «Локомотива».За основную команду полузащитник дебютировал 31 марта 2024 года в матче против «Краснодара». В восьми матчах РПЛ-2024/2025 на счету 19-летнего футболиста 5 забитых мячей и 5 результативных передач.