Баринов прокомментировал победу москвичей над «Оренбургом» в матче 8-го тура РПЛ

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал победу москвичей над «Оренбургом» (4:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Очень яркий матч, было интересно смотреть. Но, к сожалению, пропустили два мяча. Это говорит о том, что нужно еще поработать над обороной. Проявляется ли у команды характер победителя? Рано еще об этом говорить! Это же совсем молодые ребята! У них глаза горят, они бегут вперед и ничего не боятся, но вспомните, что Семин свой «Локомотив» создавал много лет и только потом команду начали бояться, а она действительно имела настоящий характер победителя.

Сейчас ребята еще не набрались опыта, но они яркие и интересные. Как сегодня Раков выдержал паузу перед голевым пасом, красота! А прорывы Пиняева! Молодцы ребята, я очень надеюсь, что сезон получится удачным», — сказал Баринов «РБ Спорт».

«Локомотив» пока идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует «Зенит» (20).