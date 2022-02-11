«Спартак» поздравил Зобнина с днем рождения

«Спартак» поздравил российского полузащитника Романа Зобнина с днем рождения.

«Роману Зобнину — 28! Поздравляем вице-капитана нашей команды с днем рождения, желаем крепкого здоровья, надежной игры и больших побед в составе нашего клуба», — говорится в сообщении.

Зобнин выступает за Спартак с 2016 года. На его счету 135 матчей за клуб и 8 голов. В составе команды он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны. Является игроком сборной России.