Тренер по физподготовке «Динамо» Киильяборда: «Понимаю, насколько это великий клуб не только по меркам России, но и мира»

Тренер по физподготовке «Динамо» Агустин Киильяборда и его помощник Хуан Гомес прокомментировали свое назначение в штаб бело-голубых.

— Очень доволен, что оказался в «Динамо». Понимаю, насколько это великий клуб не только по меркам России, но и мира. Я никогда не работал в Европе, поэтому это вызов для меня. Главным фактором при общении с Гусевым была его ментальность, он хочет выигрывать!

Мы часто общаемся, чтобы сделать тренировки как можно лучше. Был очень удивлен структурой клуба. База в Новогорске лучшая в мире из того, что я видел, — сказал Киильяборда на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.

Хуан Гомес: «Я тоже очень доволен, что оказался в «Динамо». Все отлично приняли меня. Я здесь для того, чтобы помогать команде. Это великий клуб».

50-летний аргентинец Киильяборда ранее работал в командах «Аль-Сафа», «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Его 47-летний соотечественник Гомес входил в тренерские штабы «Берое», «Вайле», «Атлетико», «Химнасии», «Банфилда», «Кильмеса», молодежной сборной Чили, «Эстудиантес ЛП» и «Сан Лоренсо».