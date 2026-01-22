Тренер по физподготовке «Динамо» Киильяборда: «Понимаю, насколько это великий клуб не только по меркам России, но и мира»
Тренер по физподготовке «Динамо» Агустин Киильяборда и его помощник Хуан Гомес прокомментировали свое назначение в штаб бело-голубых.
— Очень доволен, что оказался в «Динамо». Понимаю, насколько это великий клуб не только по меркам России, но и мира. Я никогда не работал в Европе, поэтому это вызов для меня. Главным фактором при общении с Гусевым была его ментальность, он хочет выигрывать!
Мы часто общаемся, чтобы сделать тренировки как можно лучше. Был очень удивлен структурой клуба. База в Новогорске лучшая в мире из того, что я видел, — сказал Киильяборда на пресс-конференции, посвященной турниру BetBoom Dynamo Global Challenge.
Хуан Гомес: «Я тоже очень доволен, что оказался в «Динамо». Все отлично приняли меня. Я здесь для того, чтобы помогать команде. Это великий клуб».
50-летний аргентинец Киильяборда ранее работал в командах «Аль-Сафа», «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Его 47-летний соотечественник Гомес входил в тренерские штабы «Берое», «Вайле», «Атлетико», «Химнасии», «Банфилда», «Кильмеса», молодежной сборной Чили, «Эстудиантес ЛП» и «Сан Лоренсо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0