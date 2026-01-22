Филатов назвал неожиданной новость о признании Липатовым своей вины в заказных убийствах

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание своей вины по уголовному делу о заказных убийствах бывшим председателем совета директоров московского клуба Сергеем Липатовым.

«Мы не виделись лет семь... Не виделись и не общались. Когда вместе работали, отношения были нормальные, его организация спонсировала клуб. Для меня это неожиданная новость. Неприятно, когда человек попадает в такую ситуацию. Какой бы он ни был человек, в любом случае это проблема», — сказал Филатов «СЭ».

Ранее сообщалось, что Липатов является фигурантом уголовного дела, связанного с заказными убийствами миллиардера Валерия Цимбаева. По версии следствия, Липатов действовал не один, а совместно с бывшим сотрудником МВД Алексеем Чеботаревым, экс-военнослужащим Павлом Христевым, бывшим сотрудником 5-го отдела РУОП Леонидом Ракогоном, а также Олегом Михалевым.

Следствие считает, что участники группы получили от Липатова денежное вознаграждение за организацию убийства директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника главы Министерства путей сообщения РФ Александра Фоминова.

Сергей Липатов ранее занимал ряд руководящих должностей. Помимо работы в структуре футбольного клуба «Локомотив», он был председателем совета директоров компании «Транстелеком», а также являлся совладельцем Межтрастбанка.