Гончаренко: «Меня могут дисквалифицировать? А за что?»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко ответил на вопрос о возможной дисквалификации после слов в адрес арбитра Яна Бобровского после матча с «Ростовом» (0:4) в 17-м туре РПЛ.

— Вы понимаете, что после этих слов вас дисквалифицируют на долгий срок. Вы можете сейчас объяснить и тем самым скостить срок, — сказал репортер за кадром видеозаписи, которая опубликована в Telegram-канале «РБ Спорт».

— А за что? Меня [могут] дисквалифицировать за мат. А сейчас я не понимаю, к чему вы цепляетесь, — ответил Гончаренко.

Бобровский удалил форварда «Пари НН» Хуана Боселли на 49-й минуте игры. После этого нижегородцы пропустили три гола за 12 минут — с 60-й по 72-ю.

«Пари НН» с 16 очками занимает 10-е место в таблице РПЛ.