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Сегодня, 09:00

Тренер «Оренбурга» Личка рассказал, почему отказался возглавить «Краснодар»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем будущем.

«У меня есть свои амбиции. Когда делаешь свою работу хорошо, есть возможность сделать следующий шаг в карьере. Так получилось зимой, когда была возможность возглавить «Краснодар». Но я сказал, чтобы хотел доработать минимум год в «Оренбурге» и потом посмотреть, что будет. Сейчас у меня нет других предложений», — сказал Личка «СЭ».

Личка возглавил «Оренбург» в августе 2020 года. На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков.

ФК Краснодар
ФК Оренбург
Марцел Личка
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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Химки – Динамо
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Торпедо – Ахмат
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