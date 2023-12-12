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Сегодня, 09:45

Деограсия рассказал об общении с Личкой: «Можно сказать, что мы друзья!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Давид Деограсия и Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» рассказал об общении с Марцелом Личкой.

— Вы долгое время работали в Белоруссии. Как решились на переезд в Россию? Вас пригласил Марцел Личка?

— Мы были знакомы с Марцелом еще со времен работы в «Динамо-Брест». Видимо, он захотел, чтобы мы работали в «Оренбурге» вместе. Я был знаком и с тренерским штабом. Мне позвонили и предложили переехать в Россию.

— Сейчас вы с Марцелом поддерживаете связь?

— Мы поддерживаем контакт, конечно. Он очень хороший тренер и человек. Мы не созваниваемся каждый день, но определенную связь держим. Можно сказать, что мы друзья!

Личка возглавил «Динамо» летом этого года. 46-летний чешский специалист работал в «Оренбурге» с августа 2020 года.

Деограсия вошел в тренерский штаб оренбуржцев в марте 2023 года и стал главным тренером команды в августе.

Давид Деограсия. «Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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