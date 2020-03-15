Тренер молодежки «Крыльев» о скандале в игре с «Тамбовом»: «Как таким людям доверяют судить?! Они правил не знают»

Главный тренер молодежной команды «Крыльев Советов» Владимир Кухлевский прокомментировал «СЭ» случившееся в матче молодежного первенства с «Тамбовом». После пяти удалений арбитр прервал встречу на 82-й минуте при счете (1:1).

— За что в вашей команде удалили четыре футболиста?

— Удаления, может быть, и по делу. Другое вопрос, что судья ранее пропустил фолы. Поэтому мои ребята и завелись... Там и небольшая потасовка была. Но я не понял, почему он увел команды с поля. Я даже не знаю, чем все это может закончиться теперь.

— Ваш тренерский штаб судье, что игру еще можно продолжать?

— Он увел с поля команды. Вот и все... Я потом спрашивал, почему он так поступил. Никто мне вразумительного ответа так и не дал... Не знаю, как можно доверять таким арбитрам судить матчи. Они просто не знают правил!

— Что будет дальше?

— Если бы я знал. Сейчас постараемся написать жалобу. В первый раз с этим столкнулся. (Виталий Айрапетов)

Матч в Тамбове прерван. Судья не знает правила игры в футбол?