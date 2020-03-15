Матч в Тамбове прерван. Судья не знает правила игры в футбол?

Матч 22-го тура первенства среди молодежных команд «Тамбов» — «Крылья Советов» был прерван на 82-й минуте при счете 1:1, когда судья Илья Иванов удалил четвертого футболиста самарцев. В Twitter «Тамбова» чуть позже появилась запись о том, что гостям присудят поражение.

Судя по всему, арбитр решил прекратить игру из-за большого числа удалений у «Крыльев». Но по правилам игры, действующих в сезоне-2019/20, «матч не может быть начат или продолжен, если в любой из команд МЕНЕЕ СЕМИ игроков». А в составе гостей на поле оставались семь футболистов.

Получается, что рефери Илья Иванов забыл правила игры или что-то перепутал? Судья не имел права прервать матч. Он совершил грубую ошибку.

Что делать дальше? В соответствии с регламентом турнира «недоигранные матчи не переигрываются, а доигрываются». Значит, эту встречу необходимо доиграть. (Александр Бобров)

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