Главный тренер молодежной команды «Тамбова» Сергей Передня прокомментировал «СЭ» случившееся в матче Молодежного первенства с «Крыльями Советов». После пяти удалений арбитр прервал встречу на 88-й минуте при счете (1:1). По итогам матча самарцам было засчитано техническое поражение — 0:3.

— Почему судья принял решение не доигрывать матч?

— Ему виднее. Посчитал, что слишком много удалений, и решил прервать игру, чтобы дальнейшие грубости не продолжались. У «Крыльев» было уже четыре удаления, у нас — одно. Когда все закончилось, произошла небольшая стычка в подтрибунном помещении. Возможно и правильно поступил.

— Арбитр виноват в том, что допустил излишнее проявление эмоций игроками?

— Не знаю. Понятно, что игра была на грани фола, местами даже грубая. Игроки «Крыльев» агрессивно себя вели. Я даже боялся за своих футболистов, что получат травмы и что начнется массовая драка.

— Это все — от большого желания проявить себя до возможного перерыва в чемпионате из-за угрозы коронавируса?

— Конечно, обе команды — боевые и были настроены биться. У «Крыльев» — высокие атлетичные ребята. По поводу решения судей все будут решать компетентные органы.

— Говорили с коллегой из «Крыльев» Владимиром Кухлевским?

— Он сейчас — на взводе. Возможно, хотел даже доигрывать в 6 полевых. Мне кажется, если бы игру не прервали, она бы вынужденно остановили через две минуты — после любой следующей атаки маховик закрутился бы, и еще больше было удалений и травм. Мне кажется, судья поступил правильно. (Евгений Белоусов)

Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев» завершился досрочно. В игре было 5 удалений