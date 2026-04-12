«Зенит» — «Краснодар»: началась трансляция матча РПЛ, где смотреть

«Зенит» и «Краснодар» встречаются в матче 24-го тура чемпионата России в воскресенье, 12 апреля. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи петербуржцев и краснодарцев. Следить за основными событиями и результатом игры «Зенит» — «Краснодар» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«Краснодар» находится на первом месте в РПЛ, набрав 52 очка в 23 турах и опережая «Зенит» на один балл. В 23-м туре «Зенит» победил «Крылья Советов» (2:1), а «Краснодар» — «Ахмат» (1:0).