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«Зенит» — «Краснодар»: началась трансляция матча РПЛ, где смотреть

«Зенит» и «Краснодар» встречаются в чемпионате России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Зенит» и «Краснодар» встречаются в матче 24-го тура чемпионата России в воскресенье, 12 апреля. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 12&nbsp;апреля 2026 года.«Зенит» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча лидеров РПЛ

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи петербуржцев и краснодарцев. Следить за основными событиями и результатом игры «Зенит» — «Краснодар» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
12 апреля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Краснодар

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«Краснодар» находится на первом месте в РПЛ, набрав 52 очка в 23 турах и опережая «Зенит» на один балл. В 23-м туре «Зенит» победил «Крылья Советов» (2:1), а «Краснодар» — «Ахмат» (1:0).

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РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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