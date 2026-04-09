Евсеев оштрафован на 100 тысяч рублей за мат в послематчевом интервью

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС объявил о наказании главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева за неспортивное поведение в матче 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

После игры Евсеев во время интервью для основного вещателя 12 раз произнес матерные слова. Решением КДК тренер оштрафован на 100 тысяч рублей, сообщает сайт РФС.

«В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» г. Махачкала Вадима Евсеева на 100 000 рублей», — говорится в пояснении решения.

Матч «Динамо» (Махачкала) — «Балтика» прошел в Каспийске в воскресенье, 5 апреля.

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