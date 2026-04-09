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Евсеев оштрафован на 100 тысяч рублей за мат в послематчевом интервью

Игнат Заздравин
Корреспондент
Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС объявил о наказании главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева за неспортивное поведение в матче 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

После игры Евсеев во время интервью для основного вещателя 12 раз произнес матерные слова. Решением КДК тренер оштрафован на 100 тысяч рублей, сообщает сайт РФС.

Вадим Евсеев.8333 рубля за нецензурное слово. КДК оштрафовал Евсеева после ругани в прямом эфире

«В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» г. Махачкала Вадима Евсеева на 100 000 рублей», — говорится в пояснении решения.

Матч «Динамо» (Махачкала) — «Балтика» прошел в Каспийске в воскресенье, 5 апреля.

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Источник: РФС
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Вадим Евсеев
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
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Максим Глушенков

Зенит

 9
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Александр Соболев

Зенит

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Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
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Матеус Рейс

ЦСКА

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