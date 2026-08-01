Галактионов после поражения «Локомотива»: «Что бы исправил? Не в плане футбола, но нас пока не слышат»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2) во 2-м туре РПЛ.

Специалист ответил на вопрос, что бы он исправил в игре команды до начала матча.

«Не в плане футбола. Те шаги, которые необходимо правильно делать, не делают. К сожалению, пока нас не слышат», — цитирует Галактионова matchtv.ru.

«Локомотив» с 1 очком занимает 11-е место в таблице. В 3-м туре РПЛ железнодорожники примут «Акрон» 8 августа.