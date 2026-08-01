«Балтика» подписала защитника «Гренобля» Муйоколо

Защитник «Гренобля» из второго дивизиона чемпионата Франции Лорис Муйоколо стал игроком «Балтики», сообщила пресс-служба калининградского клуба.

Контракт с 25-летним французом рассчитан до 30 июня 2030 года.

Муйоколо — воспитанник «Лорьяна». Он выступал за «Гренобль» с августа 2024 года. В сезоне-2025/26 защитник принял участие в 29 матчах, в которых отдал 3 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,20 миллиона евро.