«Балтика» подписала защитника «Гренобля» Муйоколо
Защитник «Гренобля» из второго дивизиона чемпионата Франции Лорис Муйоколо стал игроком «Балтики», сообщила пресс-служба калининградского клуба.
Контракт с 25-летним французом рассчитан до 30 июня 2030 года.
Муйоколо — воспитанник «Лорьяна». Он выступал за «Гренобль» с августа 2024 года. В сезоне-2025/26 защитник принял участие в 29 матчах, в которых отдал 3 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,20 миллиона евро.
Источник: ФК «Балтика»
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
4
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|2
|2
|0
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|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
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|0
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|
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|1
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|
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|0
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|2
|
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|0
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|
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|0
|1
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|
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|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
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|0
|
15
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|2
|0
|0
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16
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|8.08
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|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
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|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
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|- : -
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|10.08
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|Факел – Ахмат
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|Г
|
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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