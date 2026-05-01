«Локомотив» — «Динамо»: где смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в 28-м туре РПЛ в пятницу, 1 мая. Матч в Москве на стадионе «РЖД Арена» начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию железнодорожников и динамовцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Динамо» вы можете также изучать в матч-центре на нашем сайте и в ленте новостей.

Игру «Локомотив» — «Динамо» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 19.00 мск, за полчаса до игры. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального ТВ).

В 27 турах чемпионата России «Локомотив» набрал 49 очков и занимал третье место в чемпионате, у «Динамо» 38 очков и восьмая строчка в таблице.

Предыдущим соперником красно-зеленых были «Крылья Советов» (2:0), а бело-голубые обыграли «Сочи» (2:0).

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