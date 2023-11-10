Тренер «Крыльев» Осинькин считает, что «Урал» мог победить в каждом матче

Главный тренер «Крылья Советов» Игорь Осинькин рассказал, чего ждет от матча против «Урала» в 15-м туре РПЛ.

«В РПЛ нет неопасных соперников. Посмотрите на матчи «Урала», они в каждой игре могли победить, но не победили. Накопилась негативная полоса, но в целом по игре они не проваливаются. В РПЛ не вспомните ни одну игру, когда кто-то кого-то без шансов переигрывал. Спады по очкам по игре порой не видны», — сказал Осинькин Metaratings.ru.

11 ноября «Крылья Советов» сыграют против «Урала». Начало — в 14.00 мск.