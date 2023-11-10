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Сегодня, 11:53

Цаллагов прокомментировал заявление, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов отреагировал на заявления, что «Сочи» является фарм-клубом «Зенита». Футболист играл за сочинский клуб с 2019 по 2023 год.

— Клуб называли фармом «Зенита», да и сейчас продолжают. Вас ведь тогда реально целая толпа из Питера приехала.

— Честно, не очень понимаю про фарм. Мы побеждали «Зенит»? Побеждали. Да, из «Зенита» в «Сочи» в какой-то момент пришло много игроков. Но кто откажется от качественных футболистов? Я лично всегда выходил на «Зенит» с особой мотивацией, — цитирует Цаллагова Sport24.

После 14 туров «Зенит» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ-2023/24. «Сочи» (10) идет на 16-й строчке.

Источник: https://sport24.ru/football/news-594570-tsallagov-o-sochi-kak-farme-zenita-ne-ochen-ponimayu-transfery-kto-otkazhetsya-ot-kachestvennykh-futbolistov
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
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 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
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Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
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 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Краснодар

 7
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Федор Чалов

ЦСКА

 7
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Квинси Промес

Спартак

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