Тренер «Химок» Юран назвал резервным стадионом клуба в РПЛ арену «Спартака»
20:30
Главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что подмосковный клуб выбрал стадион «Спартака» в качестве резервной арены для участия в следующем сезоне РПЛ.
«Резервным у нас будет стадион «Спартака», — приводит слова Юрана «РИА Новости».
Ранее министр спорта Подмосковья Роман Терюшков заявил, что «Химки» приняли решение выступать в чемпионате России. В прошлом сезоне команда заняла второе место в турнирной таблице ФНЛ.
Красно-белые играют на стадионе «Открытие Арена».
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