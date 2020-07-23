Тренер «Химок» Юран назвал резервным стадионом клуба в РПЛ арену «Спартака»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что подмосковный клуб выбрал стадион «Спартака» в качестве резервной арены для участия в следующем сезоне РПЛ.

«Резервным у нас будет стадион «Спартака», — приводит слова Юрана «РИА Новости».

Ранее министр спорта Подмосковья Роман Терюшков заявил, что «Химки» приняли решение выступать в чемпионате России. В прошлом сезоне команда заняла второе место в турнирной таблице ФНЛ.

Красно-белые играют на стадионе «Открытие Арена».