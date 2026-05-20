Гусев: «Тюкавин уйдет за титулом в «Зенит»? Надеюсь, он еще выиграет трофей с «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» порассуждал о дальнейшей карьере нападающего Константина Тюкавина.
— Вы сказали, что много проводите индивидуальных бесед с игроками. Что, если не секрет, советуете Тюкавину?
— Слушайте, у Тюкавина еще до меня была заложена очень серьезная игровая база. Он уже являлся сформировавшимся форвардом. Да, что-то мы подправляем, где-то подсказываем. Но он настолько хорошо себя чувствует на передней линии! Так что для меня самое главное, чтобы Костя находился в хороших физических кондициях. Если он в форме, то уже представляет большую угрозу для соперников. У него с детства заложены базовые вещи: открывания, игра спиной к воротам, прием мяча, завершение. Это позволяет ему забивать голы в любых ситуациях, в любой тактической системе. Косте по силам эффективно выступать в любой команде — российской или европейской. Повторюсь, самое важное для него — находиться в кондициях. У него очень хороший фундамент!
— Не было опасений, что после тяжелой травмы Константин так и не выйдет на свой прежний уровень?
— В случае с Тюкавиным — нет.
— Почему?
— По своей упертости, запредельному желанию восстановиться и начать играть он мне сильно напоминал Ивицу Олича в ЦСКА.
Мы с ним тогда жили на сборах в одном номере. Ивица порвал «кресты», а у меня была травма колена. И я видел, с каким остервенением Олич работал, чтобы как можно быстрее вернуться в строй. И мы же знаем, что после ЦСКА он уехал в Германию, оказался в итоге в «Баварии» и там точно не потерялся.
Вот Костя Тюкавин по своему характеру такой же! Глаза постоянно горели, рвался на поле. Один в один! Я Тюкавину, кстати, про Олича тоже рассказал. Спортсмены же по-разному реагируют на тяжелые повреждения. Кто-то падает духом, впадает в небольшую депрессию. Но это точно не про Костю. Боец! Он вернулся на свой уровень, за неполный сезон забил в РПЛ 10 мячей.
— Не боитесь, что летом Тюкавин уйдет за трофеем в «Зенит»? Ведь наверняка у него перед глазами стоят примеры Александра Соболева из «Спартака» и Игоря Дивеева из ЦСКА.
— У меня есть определенное мнение на этот счет, с Костей мы тоже проговаривали некоторые моменты. Но, опять же, здесь очень многое зависит от внутреннего состояния футболиста. Как он видит для себя сложившуюся ситуацию?
У меня же тоже была история, когда в 2002 году я переходил из «Динамо» в ЦСКА. Многие болельщики меня не поняли, потому что я являлся капитаном бело-голубых... Но я видел, какой проект строится в ЦСКА при Евгении Гинере, Валерии Газзаеве, осознавал, что армейцы будут бороться за титулы. Видел, какие шаги предпринимало руководство ЦСКА.
Конечно, каждый футболист, спортсмен намерен выигрывать что-то значимое в своей карьере. Костя точно не исключение. Знаю, что он хочет взять трофей именно с «Динамо». Он мечтал о Кубке России. Мы все мечтали... Но случилось так, как случилось... Для нас поражение от «Краснодара» по пенальти стало большим ударом. Видели бы вы глаза ребят в раздевалке после финального свистка...
Искренне надеюсь, что Тюкавин еще выиграет трофей именно с «Динамо».
Контракт 23-летнего Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2030 года. В сезоне-2025/26 Тюкавин провел 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|0 : 0
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|4 : 1
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 2
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|0 : 3
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|3 : 1
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|0 : 1
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|2 : 0
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|1 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0