Гусев: «Тюкавин уйдет за титулом в «Зенит»? Надеюсь, он еще выиграет трофей с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» порассуждал о дальнейшей карьере нападающего Константина Тюкавина.

— Вы сказали, что много проводите индивидуальных бесед с игроками. Что, если не секрет, советуете Тюкавину?

— Слушайте, у Тюкавина еще до меня была заложена очень серьезная игровая база. Он уже являлся сформировавшимся форвардом. Да, что-то мы подправляем, где-то подсказываем. Но он настолько хорошо себя чувствует на передней линии! Так что для меня самое главное, чтобы Костя находился в хороших физических кондициях. Если он в форме, то уже представляет большую угрозу для соперников. У него с детства заложены базовые вещи: открывания, игра спиной к воротам, прием мяча, завершение. Это позволяет ему забивать голы в любых ситуациях, в любой тактической системе. Косте по силам эффективно выступать в любой команде — российской или европейской. Повторюсь, самое важное для него — находиться в кондициях. У него очень хороший фундамент!

— Не было опасений, что после тяжелой травмы Константин так и не выйдет на свой прежний уровень?

— В случае с Тюкавиным — нет.

— Почему?

— По своей упертости, запредельному желанию восстановиться и начать играть он мне сильно напоминал Ивицу Олича в ЦСКА.

Мы с ним тогда жили на сборах в одном номере. Ивица порвал «кресты», а у меня была травма колена. И я видел, с каким остервенением Олич работал, чтобы как можно быстрее вернуться в строй. И мы же знаем, что после ЦСКА он уехал в Германию, оказался в итоге в «Баварии» и там точно не потерялся.

Вот Костя Тюкавин по своему характеру такой же! Глаза постоянно горели, рвался на поле. Один в один! Я Тюкавину, кстати, про Олича тоже рассказал. Спортсмены же по-разному реагируют на тяжелые повреждения. Кто-то падает духом, впадает в небольшую депрессию. Но это точно не про Костю. Боец! Он вернулся на свой уровень, за неполный сезон забил в РПЛ 10 мячей.

— Не боитесь, что летом Тюкавин уйдет за трофеем в «Зенит»? Ведь наверняка у него перед глазами стоят примеры Александра Соболева из «Спартака» и Игоря Дивеева из ЦСКА.

— У меня есть определенное мнение на этот счет, с Костей мы тоже проговаривали некоторые моменты. Но, опять же, здесь очень многое зависит от внутреннего состояния футболиста. Как он видит для себя сложившуюся ситуацию?

У меня же тоже была история, когда в 2002 году я переходил из «Динамо» в ЦСКА. Многие болельщики меня не поняли, потому что я являлся капитаном бело-голубых... Но я видел, какой проект строится в ЦСКА при Евгении Гинере, Валерии Газзаеве, осознавал, что армейцы будут бороться за титулы. Видел, какие шаги предпринимало руководство ЦСКА.

Конечно, каждый футболист, спортсмен намерен выигрывать что-то значимое в своей карьере. Костя точно не исключение. Знаю, что он хочет взять трофей именно с «Динамо». Он мечтал о Кубке России. Мы все мечтали... Но случилось так, как случилось... Для нас поражение от «Краснодара» по пенальти стало большим ударом. Видели бы вы глаза ребят в раздевалке после финального свистка...

Искренне надеюсь, что Тюкавин еще выиграет трофей именно с «Динамо».

Контракт 23-летнего Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2030 года. В сезоне-2025/26 Тюкавин провел 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

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