Ролан Гусев: «Меньше всего интересовало, поможет «Динамо» «Зениту» или нет»
Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» почеркнул, что у него не было реваншистских настроений по отношению к «Краснодару».
— Победа над «Краснодаром» в предпоследнем туре получилась очень эмоциональной. Хотелось поквитаться с «быками» за Кубок?
— Не сказал бы, что у меня было реваншистское настроение. Просто взыграло спортивное самолюбие. Никак не могли забить ранее «Краснодару». Не нравилось, что сложилась такая неудачная серия против «быков». Но это не какая-то месть. А именно спортивная злость.
— В итоге вернули должок команде Мусаева.
— Да я бы так вопрос тоже не ставил. Ну что значит должок? Футболисты в первую очередь выходят на поле побеждать. В позапрошлом сезоне нас в матче с «Краснодаром» для чемпионства устраивала и ничья. Но мы, увы, уступили...
Понятно, что против чемпиона у тебя особый настрой. И это нормально. Но вот чтобы именно отомстить за Кубок... Нет, такого не было. Я бы скорее говорил о характере ребят. Не сломались после Кубка, победили при своих трибунах. Молодцы.
— Это первое удаление в вашей тренерской карьере?
— Впервые меня удалили еще в молодежке ЦСКА в матче со «Строгино».
— А что на этот раз вас вывело из себя?
— Мне показалось, что судья на линии хочет поднять флажок и назначить угловой. Я считал, что мы должны вводить мяч от ворот. Поэтому просто побежал вдоль бровки, что-то кричал. Но без оскорблений! Арбитр показал мне вторую желтую. Ну что поделать... Я просто увидел, что у линейного уже рука поднималась с флажком. Вот я и рванул. Не знаю, может, это и повлияло на решение рефери. Он же в итоге показал — от ворот (улыбается). Это же концовка встречи. Кордоба еще показывал, что мяч попал нашему футболисту в руку, требовал пенальти...
— Но вы понимаете, что косвенно помогли «Зениту» стать чемпионом?
— Вот честно! Нас меньше всего интересовало, поможем мы «Зениту или нет. Ребята играли за свой клуб, за свою репутацию. Все понимали, что придет полный стадион.
— То есть никто из Питера вас после игры не благодарил.
— Да вся эта история сильно раздута. Много было нехороших высказываний... Повторю: ребята играли за «Динамо» и для наших болельщиков. А потом столько подтекста нашли... Помощь «Зениту», месть. Мы просто хотели взять три очка, победить чемпиона, понять, что мы способны играть на равных с «Краснодаром» и обыгрывать его. Чем не мотивация?
Почему-то все гораздо спокойнее прошло, когда мы с Марцелом Личкой проиграли в позапрошлом сезоне в Краснодаре чемпионский матч. А сейчас, когда победили, столько шума...
В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 45 очков и заняло 7-е место в таблице РПЛ. Чемпионом стал «Зенит» (68 очков), второе место занял «Краснодар» (66).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|0 : 0
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|4 : 1
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 2
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|0 : 3
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|3 : 1
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|0 : 1
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|2 : 0
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|1 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0