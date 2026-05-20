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Ролан Гусев: «Меньше всего интересовало, поможет «Динамо» «Зениту» или нет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» почеркнул, что у него не было реваншистских настроений по отношению к «Краснодару».

— Победа над «Краснодаром» в предпоследнем туре получилась очень эмоциональной. Хотелось поквитаться с «быками» за Кубок?

— Не сказал бы, что у меня было реваншистское настроение. Просто взыграло спортивное самолюбие. Никак не могли забить ранее «Краснодару». Не нравилось, что сложилась такая неудачная серия против «быков». Но это не какая-то месть. А именно спортивная злость.

— В итоге вернули должок команде Мусаева.

— Да я бы так вопрос тоже не ставил. Ну что значит должок? Футболисты в первую очередь выходят на поле побеждать. В позапрошлом сезоне нас в матче с «Краснодаром» для чемпионства устраивала и ничья. Но мы, увы, уступили...

Понятно, что против чемпиона у тебя особый настрой. И это нормально. Но вот чтобы именно отомстить за Кубок... Нет, такого не было. Я бы скорее говорил о характере ребят. Не сломались после Кубка, победили при своих трибунах. Молодцы.

— Это первое удаление в вашей тренерской карьере?

— Впервые меня удалили еще в молодежке ЦСКА в матче со «Строгино».

— А что на этот раз вас вывело из себя?

— Мне показалось, что судья на линии хочет поднять флажок и назначить угловой. Я считал, что мы должны вводить мяч от ворот. Поэтому просто побежал вдоль бровки, что-то кричал. Но без оскорблений! Арбитр показал мне вторую желтую. Ну что поделать... Я просто увидел, что у линейного уже рука поднималась с флажком. Вот я и рванул. Не знаю, может, это и повлияло на решение рефери. Он же в итоге показал — от ворот (улыбается). Это же концовка встречи. Кордоба еще показывал, что мяч попал нашему футболисту в руку, требовал пенальти...

— Но вы понимаете, что косвенно помогли «Зениту» стать чемпионом?

— Вот честно! Нас меньше всего интересовало, поможем мы «Зениту или нет. Ребята играли за свой клуб, за свою репутацию. Все понимали, что придет полный стадион.

— То есть никто из Питера вас после игры не благодарил.

— Да вся эта история сильно раздута. Много было нехороших высказываний... Повторю: ребята играли за «Динамо» и для наших болельщиков. А потом столько подтекста нашли... Помощь «Зениту», месть. Мы просто хотели взять три очка, победить чемпиона, понять, что мы способны играть на равных с «Краснодаром» и обыгрывать его. Чем не мотивация?

Почему-то все гораздо спокойнее прошло, когда мы с Марцелом Личкой проиграли в позапрошлом сезоне в Краснодаре чемпионский матч. А сейчас, когда победили, столько шума...

Ролан Гусев.«Для себя поняли, что способны обыгрывать чемпиона». Разговор с Гусевым о «Динамо»

В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 45 очков и заняло 7-е место в таблице РПЛ. Чемпионом стал «Зенит» (68 очков), второе место занял «Краснодар» (66).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург 0 : 0
22.08 18:00 Ахмат – Ростов 4 : 1
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив 3 : 2
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов 0 : 3
23.08 15:15 Динамо – Родина 3 : 1
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар 0 : 1
23.08 20:00 Спартак – Зенит 2 : 0
24.08 20:30 Балтика – Рубин 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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