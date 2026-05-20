Кто лучший тренер России XXI века? Спецпроект «СЭ»

В начале 2026 года мы опубликовали результаты масштабного голосования «Лучший футболист России XXI века». На очереди еще один наш большой спецпроект — «Лучший футбольный тренер России XXI века».

В опросе, как и в прошлый раз, участвовали 50 человек: журналисты «СЭ», авторы других ведущих спортивных СМИ, а также топовые комментаторы «Матч ТВ» и Okko. Голосующий должен был назвать свою десятку лучших: порядок критериев каждый мог выбирать сам, правда, учитывались достижения тренеров только с 2001 года, а выбирать можно было из специалистов с российским гражданством или родившихся в СССР.

Итоги опроса будут опубликованы в течение ближайших двух недель. А кто лучший тренер, по вашему мнению? Голосуйте в нашем опросе.