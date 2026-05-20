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Кто лучший тренер России XXI века? Спецпроект «СЭ»

В начале 2026 года мы опубликовали результаты масштабного голосования «Лучший футболист России XXI века». На очереди еще один наш большой спецпроект — «Лучший футбольный тренер России XXI века».

В опросе, как и в прошлый раз, участвовали 50 человек: журналисты «СЭ», авторы других ведущих спортивных СМИ, а также топовые комментаторы «Матч ТВ» и Okko. Голосующий должен был назвать свою десятку лучших: порядок критериев каждый мог выбирать сам, правда, учитывались достижения тренеров только с 2001 года, а выбирать можно было из специалистов с российским гражданством или родившихся в СССР.

Итоги опроса будут опубликованы в течение ближайших двух недель. А кто лучший тренер, по вашему мнению? Голосуйте в нашем опросе.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург 0 : 0
22.08 18:00 Ахмат – Ростов 4 : 1
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив 3 : 2
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов 0 : 3
23.08 15:15 Динамо – Родина 3 : 1
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар 0 : 1
23.08 20:00 Спартак – Зенит 2 : 0
24.08 20:30 Балтика – Рубин 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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