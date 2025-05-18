Гусев о матче «Динамо» с «Краснодаром» в 30-м туре: «Мы не должны позволить им стать чемпионами»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев после победы над «Акроном» (2:1) обратился к футболистам своей команды с речью, в которой настроил игроков на встречу 30-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Ребят, сразу настраивайтесь. Мы не должны позволить команде стать чемпионом в матче с нами в последнем туре. Мы не должны им это позволить сделать», — сказал Гусев в разговоре с футболистами после матча с «Акроном».

Перед последним, 30-м туром чемпионата России-2024/25 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 64 очками. «Зенит», идущий на второй строчке, отстает на 1 очко. «Краснодар» не станет чемпионом в случае, если проиграет «Динамо», а «Зенит» не уступит «Ахмату».

В сезоне-2023/24 «Динамо» лидировало в РПЛ перед последним туром. Тогда бело-голубые в 30-м туре уступили «Краснодару» (0:1) и опустились на третье место. «Быки» стали серебряными призерами, а чемпионом стал «Зенит», победивший «Ростов» (2:1) и поднявшийся благодаря этому на первую строчку.