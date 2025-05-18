Семак об отмененном голе «Ростова» в конце матча с «Зенитом»: «К нашей радости, все-таки был офсайд»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 29-го тура РПЛ.

Защитник ростовчан Максим Осипенко сравнял счет на 90+5-й минуте, но его гол был отменен после вмешательства ВАР — футболист попал в офсайд.

«К сожалению для нас, было два разных тайма. В первом тайме играли хорошо за исключением навеса с фланга, после которого у игрока у «Ростова» был убойный момент. Что касается нашей игры, то у нас было достаточно моментов, чтобы счет был крупнее после первого тайма. Во втором тайме, к большому сожалению, потеряли инициативу, меньше стали контролировать мяч, ниже опустились. Позволили «Ростову» делать много длинных передач в штрафную в борьбу, какие-то подходы, удары. Может, явных моментов не было, но инициативу мы потеряли. И в завершение, конечно, еще и пропустили после такого штурма и навала. К сожалению для нас. Но, к нашей радости, был все-таки офсайд. Тяжелая победа!

Главное, что мы остаемся в борьбе за титул. Будем готовиться. После трех наших непростых выездов мы вернемся, наконец, домой, и у будет нас чуть-чуть времени передохнуть, набраться сил и готовиться к следующему матчу», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

За тур до конца чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 63 очками. Команда из Санкт-Петербурга отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.

В 30-м туре РПЛ «Зенит» дома сыграет с «Ахматом», а «Краснодар» примет на своем поле московское «Динамо».