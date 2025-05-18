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18 мая 2025, 21:53

Семак об отмененном голе «Ростова» в конце матча с «Зенитом»: «К нашей радости, все-таки был офсайд»

Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 29-го тура РПЛ.

Защитник ростовчан Максим Осипенко сравнял счет на 90+5-й минуте, но его гол был отменен после вмешательства ВАР — футболист попал в офсайд.

«К сожалению для нас, было два разных тайма. В первом тайме играли хорошо за исключением навеса с фланга, после которого у игрока у «Ростова» был убойный момент. Что касается нашей игры, то у нас было достаточно моментов, чтобы счет был крупнее после первого тайма. Во втором тайме, к большому сожалению, потеряли инициативу, меньше стали контролировать мяч, ниже опустились. Позволили «Ростову» делать много длинных передач в штрафную в борьбу, какие-то подходы, удары. Может, явных моментов не было, но инициативу мы потеряли. И в завершение, конечно, еще и пропустили после такого штурма и навала. К сожалению для нас. Но, к нашей радости, был все-таки офсайд. Тяжелая победа!

Главное, что мы остаемся в борьбе за титул. Будем готовиться. После трех наших непростых выездов мы вернемся, наконец, домой, и у будет нас чуть-чуть времени передохнуть, набраться сил и готовиться к следующему матчу», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

За тур до конца чемпионата России-2024/25 «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 63 очками. Команда из Санкт-Петербурга отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.

В 30-м туре РПЛ «Зенит» дома сыграет с «Ахматом», а «Краснодар» примет на своем поле московское «Динамо».

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; Юрий Горшков и&nbsp;Александр Соболев.Что нужно «Краснодару» и «Зениту» для чемпионства в последнем туре РПЛ

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Сергей Семак
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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