Opta: «Зенит» установил рекорд РПЛ по сухим гостевым победам за сезон

«Зенит» установил рекорд РПЛ по сухим победам в гостях за сезон, сообщает Opta.

Победа над «Ростовом» (1:0) в гостевом матче 29-го тура РПЛ стала девятой без пропущенной голов для петеребуржцев в этом сезоне. Ранее восемь сухих побед на выезде одерживал ЦСКА в сезонах-2002 и 2016/17.

Предыдущий рекорд «Зенита» был установлен в сезоне-2019/20, тогда сине-бело-голубые одержали семь гостевых сухих побед.