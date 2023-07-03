Фоменко о судействе: «Есть правила дорожного движения. Там же не говорится: «На усмотрение гаишника»
Тренер ЦСКА Олег Фоменко оценил судейство в чемпионате России.
«Мы часто дискутируем с судьями: «Дайте нам четкие правила игры!» Вот есть правила дорожного движения. Там же не говорится: «На усмотрение гаишника». Или в шахматах было бы: «На усмотрение судьи!» Такого нигде нет. Такая рука — фол, такая — нет. Или, условно, любая рука — фол. Или еще такой диалог мне нравится: «Это не пенальти». — «Почему? А если такая ситуация в центре поля — это же фол?» — «Да, но за такой фол пенальти не дают». Подмена понятий.
Не буду называть имя судьи. У нас в штрафной фол, ставит пенальти. Ладно. Следующая игра, ровно такой же фол — пенальти не ставит. «Нет, там по-другому было!» А фол один и тот же, момент один и тот же, судья тот же. Потом другой арбитр. Одна и та же ситуация, но нам свистит фол, дает желтую, а в другой игре — нет, даже фол не свистит. И это ведущие, топовые рефери!» - приводит слова Фоменко Sport24.
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4
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5
|Ахмат
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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