Тренер ЦСКА Фоменко не удивлен игрой Малкома
Помощник главного тренера ЦСКА Олег Фоменко поделился мнением об игре форварда «Зенита» Малкома.
— Кто удивил в минувшем сезоне? Из команд — «Ростов», наверное, — приводит слова Фоменко Sport24. — А взять «Зенит» — никто не удивил!
— Малком заиграл в полную мощь.
— Они же не брали 20-летнего мальчика за бесплатно — авось выстрелит. Или Пиняев: все же понимают сильные стороны и за что такие деньги отдал «Локомотив».
В минувшем сезоне Малком провел 33 матча, в которых забил 26 голов и отдал 9 результативных передач. Бразилец был признан лучшим футболистом чемпионата России в сезоне-2022/23.
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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