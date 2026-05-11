«Спартак» — «Рубин»: видео голов матча РПЛ

«Спартак» в домашнем матче победил «Рубин» в 29-м туре чемпионата России — 2:1.

У хозяев на 4-й минуте встречи счет открыл Кристофер Ву. На 60-й минуте преимущество красно-белых удвоил Пабло Солари. Две результативные передачи сделал Манфред Угальде. У гостей в добавленное время гол забил Александар Юкич.

4-я минута. Ву — 1:0

60-я минута. Солари — 2:0

90+3-я минута. Юкич — 2:1

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

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