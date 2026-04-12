Челестини после поражения ЦСКА от «Сочи»: «Позор? Назову этот матч плохим»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение команды в матче 24-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

— Можете ли назвать сегодняшнюю игру словом «позор»?

— Нет. Последняя неделя была очень тяжелая. В первом тайме ребята была немного пустыми. Во втором тайме мы отдали все. Назову этот матч плохим, давайте так.

— Конфликт с Мойзесом исчерпан и теперь он будет в составе?

— Я выполняю роль тренера и ставлю тех игроков, которых считаю нужными. Когда пойму, что его необходимо поставить в состав, тогда это случится.

— Как оцените его игру и что с Акинфеевым?

— Он вышел с желанием помочь команде. Там было всего 15 минут. Мы не можем просить, чтобы он за это время перевернул игру с ног на голову. По поводу Игоря не знаю, сможет ли он сыграть в следующей игре. У него достаточно опыта, чтобы сказать нам, когда он будет готов.

ЦСКА с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.