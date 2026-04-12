«Акрон» — «Динамо», 13 апреля: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Акрон» и московское «Динамо» встретятся в матче 24-го тура чемпионата России в понедельник, 13 апреля. Игра будет проходить на «Самара Арене» и начнется в 17.15 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Акрон» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

13 апреля, 17:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

В прямом эфире встречу будет показывать канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 23 турах чемпионата России «Акрон» набрал 22 очка, «Динамо» — 31 очко. В 23-м туре «Акрон» проиграл ЦСКА со счетом 1:2, а «Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» (3:3).