Тренер «Арсенала» Парфенов ответил на вопрос о судейских скандалах в РПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов высказался о работе российских судей в Тинькофф чемпионате России.

— Михаил Вилков отстранен от судейства пожизненно. Кирилл Левников получил дисквалификацию на два матча. Что происходит с судейством в России вообще? Как это можно объяснить и изменить?

— Есть много необъяснимых моментов. Хотелось бы каких-то объяснений, почему в этой ситуации такое решение, а точно такая же ситуация и другое решение. Об этом же никто не говорит. Так же, как и в ситуации с отстранением, они отвечают: «без комментариев». Так и с любой ошибкой. Сделайте микрофон в стиле американского футбола или хоккея, чтобы все понимали, — сказал Парфенов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

19 апреля спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» предложил аннулировать результаты матчей с участием арбитра Вилкова.

«Арсенал» с 23 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 25 апреля туляки сыграют на выезде с «Ростовом».