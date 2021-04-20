Парфенов рассказал, что поменялось у «Краснодара» после прихода Гончаренко

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов выразил мнение, что новый наставник «Краснодара» Виктор Гончаренко мог поменять психологию в команде. По мнению 46-летнего специалиста, за такой короткий промежуток тяжело кардинально изменить команду.

— Дважды играли за короткое время против Гончаренко в ЦСКА и «Краснодаре». Это один и тот же тренер? Или в новой команде он изменился?

— Есть, конечно, изменения в игре. Но короткий промежуток времени, это происходит во время чемпионата. Наверное, можно больше психологический момент изменить. Ты можешь расставить по-другому одного-двух игроков. Но ты же не будешь ставить в атаку Мартыновича, а Вандерсона в защиту. В принципе ты понимаешь уровень игроков, их возможности. Здесь больше момент с психологией, — сказал Парфенов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Арсенал» с 23 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.