Тренер «Арсенала» Парфенов назвал причины побед над «Зенитом» и ЦСКА
Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов не стал выделять весенние победы над лидерами РПЛ. По мнению 46-летнего специалиста, в некоторых проигранных матчах середнякам его команда не использовала свое преимущество.
— У «Арсенала» победы над «Зенитом» в Кубке России, над «Краснодаром» в лиге и над ЦСКА. Почему выигрывать у больших клубов канонирам в этом сезоне легче?
— К каждому сопернику серьезно готовимся. Достаточно хороших матчей было, где было много моментов, имели преимущество, но не выигрывали. Если вспомнить игры с «Химками» осенью, «Ротором», «Уралом». Надо перетерпеть эту турбулентность. Думаю, на следующий сезон команда станет сильнее. Она не захочет попадать в эту ситуацию, — сказал Парфенов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
«Арсенал» с 23 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 25 апреля туляки сыграют на выезде с «Ростовом».
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