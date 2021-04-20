Тренер «Арсенала» Парфенов назвал причины побед над «Зенитом» и ЦСКА

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов не стал выделять весенние победы над лидерами РПЛ. По мнению 46-летнего специалиста, в некоторых проигранных матчах середнякам его команда не использовала свое преимущество.

— У «Арсенала» победы над «Зенитом» в Кубке России, над «Краснодаром» в лиге и над ЦСКА. Почему выигрывать у больших клубов канонирам в этом сезоне легче?

— К каждому сопернику серьезно готовимся. Достаточно хороших матчей было, где было много моментов, имели преимущество, но не выигрывали. Если вспомнить игры с «Химками» осенью, «Ротором», «Уралом». Надо перетерпеть эту турбулентность. Думаю, на следующий сезон команда станет сильнее. Она не захочет попадать в эту ситуацию, — сказал Парфенов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Арсенал» с 23 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. 25 апреля туляки сыграют на выезде с «Ростовом».