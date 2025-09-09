Агент Баринова заявил, что в «Локомотиве» отказались обсуждать продление контракта
Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев опроверг информацию о возможном продлении контракта игрока с клубом.
Ранее об этом заявил журналист Иван Карпов, отметив, что стороны начали переговоры.
«Абсолютное вранье. Могу прокомментировать, что я сегодня на протяжении трех часов находился в офисе «Локомотива». И Леонченко [Владимир, генеральный директор ФК «Локомотив»] отказался обсуждать продление контракта с Бариновым», — цитирует агента Metaratings.ru.
Соглашение «Локомотива» с 28-летним Бариновым истекает летом 2026 года.
Источник: Metaratings.ru
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