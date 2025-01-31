Тошич назвал лучшего серба, играющего в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич назвал лучшего футболиста из Сербии, играющего в РПЛ.

«Пусть будет Зделар», — сказал Тошич.

В нынешнем сезоне Зделар провел за ЦСКА 21 матч во всех турнирах и сделал голевую передачу. Контракт игрока с красно-синими действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 4 миллиона евро.