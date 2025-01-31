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Сегодня, 21:10

Тошич — об уровне РПЛ: «Чемпионат стал слабее из-за отсутствия еврокубков»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич ответил на вопрос о текущем уровне РПЛ.

— По рейтингу INSTAT ты лучший игрок ЦСКА в прошлом году. Смолов с Кокориным недавно в подкасте пришли к выводу про РПЛ и говно. Действительно ли уровень лиги стал хуже?

— Не могу сказать, что говно. Далеко до этого. Да, чемпионат сильный. Учитывая, что многие иностранным футболистом неинтересно приезжать из-за отсутствия еврокубков. Из-за этого чемпионат стал слабее. Мне кажется, уровень начал потихоньку падать после ЧМ-2018. До этого он поднимался. Далее пандемия, сейчас знаем, что происходит и так далее. В мои времена было много отличных игроков. Меня всегда спрашивали, почему ЦСКА не борется за чемпионство. Ответ очевиден. Раньше поколение, которое выигрывало Кубок УЕФА, плюс три чемпионата. Уровень совсем другой.

37-летний серб выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2017 год. За этот период на его счету 241 матч, в которых он забил 47 гола и отдал 41 резльтативную передачу. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, а также двухкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Зоран Тошич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Тошич назвал лучшего серба, играющего в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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