В субботу, 15 апреля состоится матч 23-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Спартаком».

Встреча пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице с 13 очками, «Спартак» идет на 3-й строчке с 42 очками.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Торпедо» — «Спартак». Прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».