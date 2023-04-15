Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о результате матча 23-го тура РПЛ, где его команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

— Сыграли вничью, но не удалось забить.

— Счет 0:0, — сказал специалист в эфире канала «Матч.Премьер»

Игра с «Крыльями Советов» стала для Талалаева первой после возвращения в «Химки». Он уже работал с командой в период с апреля 2019 года по январь 2020 года. В этой встрече Талалаев получил красную карточку в конце матча за то, что бросил бутылку с водой на поле.