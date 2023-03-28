«Торпедо» объявило о назначении испанца Клотета главным тренером команды

«Торпедо» объявило о назначении Жозепа Клотета главным тренером команды.

Срок контракта с 45-летним испанцем не уточняется. По информации «СЭ», соглашение рассчитано на 2,5 года.

Предыдущим местом работы Клотета был итальянский клуб «Брешиа». Также испанец возглавлял «СПАЛ» и «Бирмингем».

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 20 матчах. Предыдущим главным тренером команды был Андрей Талалаев.