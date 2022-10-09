«Торпедо» — «Нижний Новгород»: Нетфуллин удален за две желтые карточки

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин получил две желтые карточки в матче 12-го тура чемпионата России с «Нижним Новгородом».

29-летний хавбек был удален на 75-й минуте встречи.