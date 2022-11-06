«Торпедо» — «Крылья Советов»: Костанца открыл счет с передачи Пиняева
Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца открыл счет в матче 16-го тура РПЛ против «Торпедо» — 1:0.
На 35-й минуте бразилец забил ударом головой после подачи Сергея Пиняева со штрафного.
Костанца забил второй гол за «Крылья Советов» и первый для себя в сезоне-2022/23.
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|2 : 0
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|14:00
|
Сочи – Спартак
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|5.11
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|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
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|
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|0 : 1
|6.11
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|
Урал – Локомотив
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|
Торпедо – Кр. Советов
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|
Ростов – Динамо
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Квинси Промес
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|
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