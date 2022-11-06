«Торпедо» — «Крылья Советов»: Костанца открыл счет с передачи Пиняева

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца открыл счет в матче 16-го тура РПЛ против «Торпедо» — 1:0.

На 35-й минуте бразилец забил ударом головой после подачи Сергея Пиняева со штрафного.

Костанца забил второй гол за «Крылья Советов» и первый для себя в сезоне-2022/23.