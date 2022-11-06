Мостовой не видит ничего странного в выводе Чистякова из состава: «Может, там кто-то кого-то послал»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на вывод защитника Дмитрия Чистякова из состава «Зенита».

«Это не первый случай вывода из состава. Было много таких. Тут нет ничего страшного. Это могло бы усугубить ситуацию в «Зените, если бы это произошло с Венделом или Малкомом, а так — вряд ли. Чистяков — игрок замены. Произошло так, что он грубо ошибся, команда проиграла. Когда не знаешь фактов, можно говорить, а что там на самом деле — никто не знает. Ничего странного нет, ну, вывели из состава. Может, там кто-то кого-то послал», — сказал Мостовой «СЭ».

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

Медведев также раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.