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Сегодня, 16:55

«Урал» — «Локомотив»: видеообзор матча 16-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев мячи забили Юрий Газинский и Егор Филипенко. У гостей отличился Антон Миранчук, а на пятой добавленной ко второму тайму минуте в свои ворота мяч отправил Филипенко.

«Урал», набравший 18 очков, занимает десятое место в турнирной таблице. «Локомотив» с 13 баллами располагается на 14-й строчке.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Обе забьют - да

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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