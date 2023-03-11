«Торпедо» близко к антирекордам посещаемости

В матче 19-го тура чемпионата России «Торпедо» в Химках уступило «Уралу» со счетом 0:1. Игру на стадионе «Арена Химки» посетили 207 человек — это худший результат в нынешнем сезоне. Для сравнения встречу черно-белых с «Ростовом» в сентябре 2022 года посетило 1093 зрителя, а на матчи «Химок» с «Крыльями Советов» и «Ахматом» пришло соответственно 1161 и 1250 зрителей. Также среди аутсайдеров посещаемости в этом сезоне значатся сочинский «Фишт» и «Екатеринбург Арена».

Самые малопосещаемые матчи в чемпионате-2022/23

Дата Город Стадион Матч Зрители 11.03.2023 Химки Арена Химки Торпедо — Урал — 0:1 207 05.09.2022 Химки Арена Химки Торпедо — Ростов — 0:1 1093 10.09.2022 Химки Арена Химки Химки — Крылья Советов — 0:0 1161 14.08.2022 Химки Арена Химки Химки — Ахмат — 1:3 1250 24.07.2022 Химки Арена Химки Химки — Пари НН — 3:0 1530 30.10.2022 Сочи Фишт Сочи — Урал — 2:2 1664 10.03.2023 Сочи Фишт Сочи — Оренбург — 0:4 1711 04.11.2022 Химки Арена Химки Химки — Оренбург — 2:0 1766 13.11.2022 Химки Арена Химки Химки — Сочи — 0:2 1897 12.11.2022 Екатеринбург Екатеринбург Арена Урал — Факел — 2:0 2298

Матч в Химках занял 13-е место в списке самых малопосещаемых в истории чемпионатов России. Правда, три игры на «Петровском», две на «Локомотиве» и одну «Арене Химки» посетили по 100 человек из-за ограничений, наложенных на хозяйские команды из-за прегрешений болельщиков.

Самые малопосещаемые матчи в истории чемпионата России

Дата Город Стадион Матч Зрители 25.10.1996 Тольятти Торпедо Лада — Балтика — 0:5 100 22.03.2009 Санкт-Петербург Петровский Зенит — Сатурн — 2:1 100 26.11.2012 Санкт-Петербург Петровский Зенит — ЦСКА — 1:1 100 01.12.2012 Химки Арена Химки Динамо — Рубин — 3:0 100 10.12.2012 Санкт-Петербург Петровский Зенит — Анжи — 1:1 100 03.11.2013 Москва Локомотив Спартак — Локомотив — 1:3 100 10.11.2013 Москва Локомотив Спартак — Зенит — 4:2 100 07.11.1993 Москва Манеж Спартак Асмарал — Жемчужина — 3:5 150 18.10.1992 Ярославль Шинник Шинник — Уралмаш — 0:4 200 03.11.1992 Краснодар Кубань Кубань — Океан — 1:1 200 28.06.1995 Москва Локомотив Локомотив — Динамо-Газовик — 1:1 200 04.05.2015 Пермь Звезда Уфа — Мордовия — 1:2 200 11.03.2023 Химки Арена Химки Торпедо — Урал — 0:1 207

Таким образом, матч «Торпедо» — «Урал» оказался седьмым снизу среди игр со свободной продажей билетов. Антирекорд был установлен в 1996 году, когда попрощаться с тольяттинской «Ладой» на местный стадион «Торпедо» пришло 100 человек. В 1993 году всего 150 зрителей наблюдало за перестрелкой «Асмарала» и «Жемчужины», завершившейся со счетом 3:5. Кстати, антирекорд XXI века был установлен в 2015 году: 200 болельщиков пришли на проходившую в Перми встречи «Уфы» и «Мордовии».

Самые малопосещаемые матчи в истории чемпионата России (без учета матчей с ограничением посещаемости)