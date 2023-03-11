«Торпедо» близко к антирекордам посещаемости
В матче 19-го тура чемпионата России «Торпедо» в Химках уступило «Уралу» со счетом 0:1. Игру на стадионе «Арена Химки» посетили 207 человек — это худший результат в нынешнем сезоне. Для сравнения встречу черно-белых с «Ростовом» в сентябре 2022 года посетило 1093 зрителя, а на матчи «Химок» с «Крыльями Советов» и «Ахматом» пришло соответственно 1161 и 1250 зрителей. Также среди аутсайдеров посещаемости в этом сезоне значатся сочинский «Фишт» и «Екатеринбург Арена».
Самые малопосещаемые матчи в чемпионате-2022/23
|
Дата
|
Город
|
Стадион
|
Матч
|
Зрители
|
11.03.2023
|
Химки
|
Арена Химки
|
Торпедо — Урал — 0:1
|
207
|
05.09.2022
|
Химки
|
Арена Химки
|
Торпедо — Ростов — 0:1
|
1093
|
10.09.2022
|
Химки
|
Арена Химки
|
Химки — Крылья Советов — 0:0
|
1161
|
14.08.2022
|
Химки
|
Арена Химки
|
Химки — Ахмат — 1:3
|
1250
|
24.07.2022
|
Химки
|
Арена Химки
|
Химки — Пари НН — 3:0
|
1530
|
30.10.2022
|
Сочи
|
Фишт
|
Сочи — Урал — 2:2
|
1664
|
10.03.2023
|
Сочи
|
Фишт
|
Сочи — Оренбург — 0:4
|
1711
|
04.11.2022
|
Химки
|
Арена Химки
|
Химки — Оренбург — 2:0
|
1766
|
13.11.2022
|
Химки
|
Арена Химки
|
Химки — Сочи — 0:2
|
1897
|
12.11.2022
|
Екатеринбург
|
Екатеринбург Арена
|
Урал — Факел — 2:0
|
2298
Матч в Химках занял 13-е место в списке самых малопосещаемых в истории чемпионатов России. Правда, три игры на «Петровском», две на «Локомотиве» и одну «Арене Химки» посетили по 100 человек из-за ограничений, наложенных на хозяйские команды из-за прегрешений болельщиков.
Самые малопосещаемые матчи в истории чемпионата России
|
Дата
|
Город
|
Стадион
|
Матч
|
Зрители
|
25.10.1996
|
Тольятти
|
Торпедо
|
Лада — Балтика — 0:5
|
100
|
22.03.2009
|
Санкт-Петербург
|
Петровский
|
Зенит — Сатурн — 2:1
|
100
|
26.11.2012
|
Санкт-Петербург
|
Петровский
|
Зенит — ЦСКА — 1:1
|
100
|
01.12.2012
|
Химки
|
Арена Химки
|
Динамо — Рубин — 3:0
|
100
|
10.12.2012
|
Санкт-Петербург
|
Петровский
|
Зенит — Анжи — 1:1
|
100
|
03.11.2013
|
Москва
|
Локомотив
|
Спартак — Локомотив — 1:3
|
100
|
10.11.2013
|
Москва
|
Локомотив
|
Спартак — Зенит — 4:2
|
100
|
07.11.1993
|
Москва
|
Манеж Спартак
|
Асмарал — Жемчужина — 3:5
|
150
|
18.10.1992
|
Ярославль
|
Шинник
|
Шинник — Уралмаш — 0:4
|
200
|
03.11.1992
|
Краснодар
|
Кубань
|
Кубань — Океан — 1:1
|
200
|
28.06.1995
|
Москва
|
Локомотив
|
Локомотив — Динамо-Газовик — 1:1
|
200
|
04.05.2015
|
Пермь
|
Звезда
|
Уфа — Мордовия — 1:2
|
200
|
11.03.2023
|
Химки
|
Арена Химки
|
Торпедо — Урал — 0:1
|
207
Таким образом, матч «Торпедо» — «Урал» оказался седьмым снизу среди игр со свободной продажей билетов. Антирекорд был установлен в 1996 году, когда попрощаться с тольяттинской «Ладой» на местный стадион «Торпедо» пришло 100 человек. В 1993 году всего 150 зрителей наблюдало за перестрелкой «Асмарала» и «Жемчужины», завершившейся со счетом 3:5. Кстати, антирекорд XXI века был установлен в 2015 году: 200 болельщиков пришли на проходившую в Перми встречи «Уфы» и «Мордовии».
Самые малопосещаемые матчи в истории чемпионата России (без учета матчей с ограничением посещаемости)
|
Дата
|
Город
|
Стадион
|
Матч
|
Зрители
|
25.10.1996
|
Тольятти
|
Торпедо
|
Лада — Балтика — 0:5
|
100
|
07.11.1993
|
Москва
|
Манеж Спартак
|
Асмарал — Жемчужина — 3:5
|
150
|
18.10.1992
|
Ярославль
|
Шинник
|
Шинник — Уралмаш — 0:4
|
200
|
03.11.1992
|
Краснодар
|
Кубань
|
Кубань — Океан — 1:1
|
200
|
28.06.1995
|
Москва
|
Локомотив
|
Локомотив — Динамо-Газовик — 1:1
|
200
|
04.05.2015
|
Пермь
|
Звезда
|
Уфа — Мордовия — 1:2
|
200
|
11.03.2023
|
Химки
|
Арена Химки
|
Торпедо — Урал — 0:1
|
207
|
01.11.1992
|
Ярославль
|
Шинник
|
Шинник — Динамо Ст — 0:0
|
300
|
20.03.1993
|
Самара
|
Металлург
|
Крылья Советов — Динамо Ст — 3:1
|
300
|
18.09.1993
|
Москва
|
Красная Пресня
|
Асмарал — Ротор — 1:0
|
300
|
24.04.2015
|
Пермь
|
Звезда
|
Уфа — Кубань — 3:2
|
300
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|18
|10
|5
|3
|33-26
|35
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|18
|8
|5
|5
|30-20
|29
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|18
|5
|5
|8
|20-26
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|- : -
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3