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Сегодня, 22:55

«Торпедо» близко к антирекордам посещаемости

Кирилл Бурдаков
Статистик
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В матче 19-го тура чемпионата России «Торпедо» в Химках уступило «Уралу» со счетом 0:1. Игру на стадионе «Арена Химки» посетили 207 человек — это худший результат в нынешнем сезоне. Для сравнения встречу черно-белых с «Ростовом» в сентябре 2022 года посетило 1093 зрителя, а на матчи «Химок» с «Крыльями Советов» и «Ахматом» пришло соответственно 1161 и 1250 зрителей. Также среди аутсайдеров посещаемости в этом сезоне значатся сочинский «Фишт» и «Екатеринбург Арена».

Самые малопосещаемые матчи в чемпионате-2022/23

Дата

Город

Стадион

Матч

Зрители

11.03.2023

Химки

Арена Химки

Торпедо — Урал — 0:1

207

05.09.2022

Химки

Арена Химки

Торпедо — Ростов — 0:1

1093

10.09.2022

Химки

Арена Химки

Химки — Крылья Советов — 0:0

1161

14.08.2022

Химки

Арена Химки

Химки — Ахмат — 1:3

1250

24.07.2022

Химки

Арена Химки

Химки — Пари НН — 3:0

1530

30.10.2022

Сочи

Фишт

Сочи — Урал — 2:2

1664

10.03.2023

Сочи

Фишт

Сочи — Оренбург — 0:4

1711

04.11.2022

Химки

Арена Химки

Химки — Оренбург — 2:0

1766

13.11.2022

Химки

Арена Химки

Химки — Сочи — 0:2

1897

12.11.2022

Екатеринбург

Екатеринбург Арена

Урал — Факел — 2:0

2298

Матч в Химках занял 13-е место в списке самых малопосещаемых в истории чемпионатов России. Правда, три игры на «Петровском», две на «Локомотиве» и одну «Арене Химки» посетили по 100 человек из-за ограничений, наложенных на хозяйские команды из-за прегрешений болельщиков.

Самые малопосещаемые матчи в истории чемпионата России

Дата

Город

Стадион

Матч

Зрители

25.10.1996

Тольятти

Торпедо

Лада — Балтика — 0:5

100

22.03.2009

Санкт-Петербург

Петровский

Зенит — Сатурн — 2:1

100

26.11.2012

Санкт-Петербург

Петровский

Зенит — ЦСКА — 1:1

100

01.12.2012

Химки

Арена Химки

Динамо — Рубин — 3:0

100

10.12.2012

Санкт-Петербург

Петровский

Зенит — Анжи — 1:1

100

03.11.2013

Москва

Локомотив

Спартак — Локомотив — 1:3

100

10.11.2013

Москва

Локомотив

Спартак — Зенит — 4:2

100

07.11.1993

Москва

Манеж Спартак

Асмарал — Жемчужина — 3:5

150

18.10.1992

Ярославль

Шинник

Шинник — Уралмаш — 0:4

200

03.11.1992

Краснодар

Кубань

Кубань — Океан — 1:1

200

28.06.1995

Москва

Локомотив

Локомотив — Динамо-Газовик — 1:1

200

04.05.2015

Пермь

Звезда

Уфа — Мордовия — 1:2

200

11.03.2023

Химки

Арена Химки

Торпедо — Урал — 0:1

207

Таким образом, матч «Торпедо» — «Урал» оказался седьмым снизу среди игр со свободной продажей билетов. Антирекорд был установлен в 1996 году, когда попрощаться с тольяттинской «Ладой» на местный стадион «Торпедо» пришло 100 человек. В 1993 году всего 150 зрителей наблюдало за перестрелкой «Асмарала» и «Жемчужины», завершившейся со счетом 3:5. Кстати, антирекорд XXI века был установлен в 2015 году: 200 болельщиков пришли на проходившую в Перми встречи «Уфы» и «Мордовии».

Самые малопосещаемые матчи в истории чемпионата России (без учета матчей с ограничением посещаемости)

Дата

Город

Стадион

Матч

Зрители

25.10.1996

Тольятти

Торпедо

Лада — Балтика — 0:5

100

07.11.1993

Москва

Манеж Спартак

Асмарал — Жемчужина — 3:5

150

18.10.1992

Ярославль

Шинник

Шинник — Уралмаш — 0:4

200

03.11.1992

Краснодар

Кубань

Кубань — Океан — 1:1

200

28.06.1995

Москва

Локомотив

Локомотив — Динамо-Газовик — 1:1

200

04.05.2015

Пермь

Звезда

Уфа — Мордовия — 1:2

200

11.03.2023

Химки

Арена Химки

Торпедо — Урал — 0:1

207

01.11.1992

Ярославль

Шинник

Шинник — Динамо Ст — 0:0

300

20.03.1993

Самара

Металлург

Крылья Советов — Динамо Ст — 3:1

300

18.09.1993

Москва

Красная Пресня

Асмарал — Ротор — 1:0

300

24.04.2015

Пермь

Звезда

Уфа — Кубань — 3:2

300
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
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Торпедо М

 7 1 3
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