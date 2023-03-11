Калинин: «Спартак» ближе всех к «Зениту» по уровню игры»

Защитник «Факела» Игорь Калинин оценил игру «Спартака» (2:3) в матче 19-го тура РПЛ.

«После рестарта «Спартак» — самая конкурентоспособная команда. Из всех команд они ближе всех по уровню игры к «Зениту», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков, при этом у питерской команды есть матч в запасе.