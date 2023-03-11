Гладилин: «Я до игры не сомневался в победе «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

«Я до игры не сомневался в победе красно-белых. Они мощно начали играть, полностью владели преимуществом. Затем последовало расслабление, успокоение. А как только «Спартак» начинает играть в спокойный футбол, за счет класса, у него сразу возникают проблемы. Особенно в обороне, когда там меняются люди. Нет взаимопонимания, и игроки теряются. Так и получилось. Два ляпа и счет сравнялся. Второй тайм проходил с преимуществом «Спартака», но с максимальными усилиями. Хорошо, что так сложилось, и команда смогла реализовать свое преимущество. Но могла и потерять очки, как с «Уралом». Так что недооценка или небольшое расслабление чревато. Надо все время играть собранно, до финального свистка», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.