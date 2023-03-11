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Гладилин: «Я до игры не сомневался в победе «Спартака»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

«Я до игры не сомневался в победе красно-белых. Они мощно начали играть, полностью владели преимуществом. Затем последовало расслабление, успокоение. А как только «Спартак» начинает играть в спокойный футбол, за счет класса, у него сразу возникают проблемы. Особенно в обороне, когда там меняются люди. Нет взаимопонимания, и игроки теряются. Так и получилось. Два ляпа и счет сравнялся. Второй тайм проходил с преимуществом «Спартака», но с максимальными усилиями. Хорошо, что так сложилось, и команда смогла реализовать свое преимущество. Но могла и потерять очки, как с «Уралом». Так что недооценка или небольшое расслабление чревато. Надо все время играть собранно, до финального свистка», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005044883_gladilin_vse_razgovoryi_vokrug_spartaka_o_sudeystve_o_zagovorah_-_eto_ot_lukavogo
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ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Владимир Писарский

Крылья Советов

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Зенит

 14
П
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Спартак

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 8
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 7
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