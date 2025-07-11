Мусаев рассказал, что происходило в раздевалке «Краснодара» в перерыве золотого матча с «Динамо» при 0:0
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что происходило в раздевалке команды в перерыве золотого матча с «Динамо» при 0:0.
— А что происходило в перерыве золотого матча с «Динамо»? Важно это понимать — настолько первый тайм был не похож на второй.
— В первом тайме было много нервов. К тому же в том числе из-за долгого просмотра ВАР момента с нашим незасчитанным пенальти игра разбилась на две части, в ней не было нужной интенсивности. Но глобально я понимал, что счет 0:0, все нормально и во втором тайме со всеми нашими трибунами мы можем прибавить. Сконцентрировались просто на том, что делаем хорошо и что нужно улучшить. Понимали, что пытаемся больше атаковать через фланги, и таким образом и забили первый гол. Кстати, все наши голы в этом матче — это то, что мы прокатывали на тренировках перед «Динамо».
В общем, было спокойствие. Я понимал, что не нужно нагнетать, все хотят стать чемпионами и заряжены на сто процентов, а полные трибуны нам в этом помогут. Поэтому был второй вариант — с холодным анализом и коррекцией. И было видно, что у ребят хорошее общение, поэтому нужен был только подсказ, что надо улучшить.
— То есть никакой пламенной речи ни от вас, ни от кого-то из игроков не было?
— Перед матчем высказался Юра Газинский. Моя же основная работа начинается с первого дня микроцикла. Анализируем последний матч, каждый день говорим, как должны относиться к следующей игре и к сопернику. То есть очень много разговариваем всю неделю. Подходя непосредственно к матчу, еще на базе даю установку и мотивационную часть, а уже на стадионе они сами себя подталкивают, подбадривают. Один встает, другой, третий...
Иногда мне достаточно просто пару слов добавить, чтобы напомнить какие-то моменты — допустим, по стандартам, пройтись по составу соперников. То есть идет уже точечная работа. А мотивационная проходит на протяжении всей недели и завершается на базе. Когда приезжаем на стадион, психологически уже готовы. И тут работа идет не по настрою, а по тактике.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0