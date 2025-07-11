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11 июля 2025, 10:00

Мусаев рассказал, что происходило в раздевалке «Краснодара» в перерыве золотого матча с «Динамо» при 0:0

Игорь Рабинер
Обозреватель
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что происходило в раздевалке команды в перерыве золотого матча с «Динамо» при 0:0.

— А что происходило в перерыве золотого матча с «Динамо»? Важно это понимать — настолько первый тайм был не похож на второй.

— В первом тайме было много нервов. К тому же в том числе из-за долгого просмотра ВАР момента с нашим незасчитанным пенальти игра разбилась на две части, в ней не было нужной интенсивности. Но глобально я понимал, что счет 0:0, все нормально и во втором тайме со всеми нашими трибунами мы можем прибавить. Сконцентрировались просто на том, что делаем хорошо и что нужно улучшить. Понимали, что пытаемся больше атаковать через фланги, и таким образом и забили первый гол. Кстати, все наши голы в этом матче — это то, что мы прокатывали на тренировках перед «Динамо».

В общем, было спокойствие. Я понимал, что не нужно нагнетать, все хотят стать чемпионами и заряжены на сто процентов, а полные трибуны нам в этом помогут. Поэтому был второй вариант — с холодным анализом и коррекцией. И было видно, что у ребят хорошее общение, поэтому нужен был только подсказ, что надо улучшить.

— То есть никакой пламенной речи ни от вас, ни от кого-то из игроков не было?

— Перед матчем высказался Юра Газинский. Моя же основная работа начинается с первого дня микроцикла. Анализируем последний матч, каждый день говорим, как должны относиться к следующей игре и к сопернику. То есть очень много разговариваем всю неделю. Подходя непосредственно к матчу, еще на базе даю установку и мотивационную часть, а уже на стадионе они сами себя подталкивают, подбадривают. Один встает, другой, третий...

Иногда мне достаточно просто пару слов добавить, чтобы напомнить какие-то моменты — допустим, по стандартам, пройтись по составу соперников. То есть идет уже точечная работа. А мотивационная проходит на протяжении всей недели и завершается на базе. Когда приезжаем на стадион, психологически уже готовы. И тут работа идет не по настрою, а по тактике.

Мурад Мусаев.«Этот «Краснодар» был не таким красивым, но самым рабочим и боевым». Вторая часть интервью с Мурадом Мусаевым

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Мурад Мусаев
ФК Краснодар
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
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 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Педро

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И К Ж
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Илья Рожков

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 1 1 0
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Оренбург

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