Мусаев рассказал, что происходило в раздевалке «Краснодара» в перерыве золотого матча с «Динамо» при 0:0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, что происходило в раздевалке команды в перерыве золотого матча с «Динамо» при 0:0.

— А что происходило в перерыве золотого матча с «Динамо»? Важно это понимать — настолько первый тайм был не похож на второй.

— В первом тайме было много нервов. К тому же в том числе из-за долгого просмотра ВАР момента с нашим незасчитанным пенальти игра разбилась на две части, в ней не было нужной интенсивности. Но глобально я понимал, что счет 0:0, все нормально и во втором тайме со всеми нашими трибунами мы можем прибавить. Сконцентрировались просто на том, что делаем хорошо и что нужно улучшить. Понимали, что пытаемся больше атаковать через фланги, и таким образом и забили первый гол. Кстати, все наши голы в этом матче — это то, что мы прокатывали на тренировках перед «Динамо».

В общем, было спокойствие. Я понимал, что не нужно нагнетать, все хотят стать чемпионами и заряжены на сто процентов, а полные трибуны нам в этом помогут. Поэтому был второй вариант — с холодным анализом и коррекцией. И было видно, что у ребят хорошее общение, поэтому нужен был только подсказ, что надо улучшить.

— То есть никакой пламенной речи ни от вас, ни от кого-то из игроков не было?

— Перед матчем высказался Юра Газинский. Моя же основная работа начинается с первого дня микроцикла. Анализируем последний матч, каждый день говорим, как должны относиться к следующей игре и к сопернику. То есть очень много разговариваем всю неделю. Подходя непосредственно к матчу, еще на базе даю установку и мотивационную часть, а уже на стадионе они сами себя подталкивают, подбадривают. Один встает, другой, третий...

Иногда мне достаточно просто пару слов добавить, чтобы напомнить какие-то моменты — допустим, по стандартам, пройтись по составу соперников. То есть идет уже точечная работа. А мотивационная проходит на протяжении всей недели и завершается на базе. Когда приезжаем на стадион, психологически уже готовы. И тут работа идет не по настрою, а по тактике.