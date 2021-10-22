Томас Цорн: «Поражение «Локомотива» в Лиге Европы? Поговорим позже»
Технический директор «Локомотива» Томас Цорн и руководитель по спорту и развитию клуба Ральф Рангник посетили матч 12-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Химки» (4:1).
«Просто приехали посмотреть футбол. Хороший матч получился у команд. Поражение «Локомотива» в Лиге Европы? Поговорим позже», — сказал Цорн корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.
В четверг «Локомотив» уступил «Галатасараю» со счетом 0:1, ни разу не попав в створ ворот соперника.
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